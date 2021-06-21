مصر.. ضحايا في حادث اصطدام قطار بحافلة

2021/06/21 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطدم قطار بضائع مع حافلتي ركاب، الاثنين، في منطقة كفر العلو بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الحادث خلف أربع وفيات.

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