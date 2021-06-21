توصيات ومقترحات اجتماع الأمانة العامة مع وزارة التعليم حول ’تقييم الأداء المؤسسي’

2021/06/21 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامج "تقييم الأداء المؤسسي".

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وعُقِدَ بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع لفريق تقييم الأداء المؤسسي بحث خلاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، مع نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، جاسم الحلبوسي، تحسين الأداء المؤسسي والرؤية المستقبلية، بحضور وكيل الوزارة ورئيس فريق تقييم الأداء المؤسسي، رياض فاضل، مدير عام دائرة التدقيق والرقابة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق تنسيق تقييم الأداء المؤسسي في الوزارة.

وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحسب بيان للأمانة تلقى "ناس"، نسخة منه (21 حزيران 2021)، "الخطة الاستراتيجية للوزارة ونسب الإنجاز وما تقدمه الجامعات العراقية من خدمات للمجتمع ومؤسسات الدولة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للارتقاء بالأداء المؤسسي"، مبديا "دعمه الكامل للمقترحات التي تسهم بتطور عمل المؤسسات كافة".

وأشار نائب الأمين العام إلى أن "برنامج تقييم الأداء المؤسسي هو برنامج هادف لوضع معايير للأداء المؤسسي لبناء مؤسسات تؤدي خدمات وفق معايير دولية، وإنشاء مؤسسات ناجحة".

إلى ذلك قدّم رئيس فريق تقييم الأداء المؤسسي في الأمانة العامة رياض فاضل الفيلي "نظرة عامة عن ملف الأداء المؤسسي ودعم فرق تنسيق التقييم في الوزارة وفرص تحسين الأداء المؤسسي".

كما اوضح فريق تنسيق تقييم الأداء المؤسسي في الوزارة "عددا من الفقرات والإنجازات التي قدمتها الوزارة، وشرحا للدليل الارشادي للجامعات والكليات، بإلإضافة إلى مداخلات أعضاء الفريق، وآلية التواصل المستمر مع الأمانة العامة من خلال إقامة الورشات للوصول لأفضل النتائج".

وخرج الاجتماع بـ"مجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها استكمال إنشاء المركز العراقي للتميز لاختيار الأفضل بالأداء المؤسسي، وإقامة مؤتمر للتقييم المؤسسي للتثقيف بأهمية البرنامج، إلى جانب دعم البرنامج إعلاميا من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام لأهمية البرنامج".

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