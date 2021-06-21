اطفاء تام للطاقة الكهربائية في وسط وجنوب العراق

2021/06/21 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظات عراقية وسطى وجنوبية،

مساء الاثنين، اطفاءً تاماً للمنظومة

الكهربائية.

وذكرت مديرية كهرباء محافظة ذي قار في

بيان مقتضب، (21 حزيران 2021)، انه "حصل

إطفاء تام (Shut Down) في اغلب مناطق مح

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