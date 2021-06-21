2021/06/21 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن معاون محافظ نينوى للشؤون الإدارية رفعـت سـمو رشـو، اليوم الإثنين، عن إتمام 600 معاملة تعويض لمختلف الشرائح من اهالي المحافظة.وقال رشو في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “منذ عدة ايام شرعت كوادر ديوان محافظة نينوى – قسم الحسابات والموازنة بتسليم صكوك المبالغ النقدية الخاصة بتعويض المتضررين من العمليات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نينوى تعلن إكمال 600 معاملة تعويض وتحذر من حالات ابتزاز first appeared on النور نيوز.

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