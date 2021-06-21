2021/06/21 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، إعادة 7 مرشحين للعملية الانتخابية بعد صدور قرارات قضائية لصالحهم، داعية المرشحين المستبعدين لتقديم دعاوى للطعن، وانتظار حكم القضاء.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة 7 مرشحين للعملية الانتخابية..



والمفوضية تدعو المستبعدين لتقديم دعاوى للطعن المركز الخبري الوطني.

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