لأول مرة.. تنسيق عالٍ لتعقب مطلوبي

2021/06/21 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين، عن حصول تنسيق امني لتعقب مطلوبي "القائمة السوداء" الهاربين الى كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من المطلوبين للقضاء خاصة بتهم الإرهاب بعد عام 2007 والسنوات التي بعدها هربوا من بعض مناطق ديالى بعد تضييق الخناق عليهم الى محافظات اقليم كردستان بالإضافة الى مطلوبين اخريين بعد عام 2015 بحجة انهم نازحون بعضهم يحمل هويات مزورة مع عوائلهم".

وأضاف المصدر، أن "تأسيس مركز التنسيق الأمني في خانقين قبل اسابيع وبدء تبادل المعلومات الأمنية بين القوى الاستخبارية في الجيش والبيشمركة اعاد الآمال نحو بحث فتح ملف مطلوبي القوائم السوداء للسنوات الماضية لمعرفة مصيرهم من خلال تبادل المعلومات والوصول اليهم، خاصة وانهم مطلوبون بقضايا ارهابية خطيرة وبعضهم متورط بجرائم كبيرة في بعض مناطق ديالى".

وأوضح، أن "التنسيق سيكون بوابة اخرى لتحقيق العدالة، خاصة وان بعض المطلوبين ربما غيروا في هوياته، لذا لم يجر الاستدلال عليهم في السنوات الماضية، لكن وجود معلومات اكثر تفصيلا عنهم سيكون بداية تعقب جديدة لمطلوبين بعضهم هارب منذ 14 عاما من يد العدالة".

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