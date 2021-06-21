مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في المجالات القانونية والقضائية

2021/06/21 | 21:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار محمد ‏مع سفير سوريا في بغداد ‏سطام جدعان الدندح آفاق التعاون والتنسيق ‏المشترك بين البلدين الشقيقين في...

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