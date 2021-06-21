اللواء رسول يعلن احباط مخطط

2021/06/21 | 21:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن احباط مخطط "إرهابي" جنوبي بغداد، مؤكداً اعتقال خمسة عناصر من تنظي...

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