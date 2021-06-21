البرلمان يستأنف جلساته غدا بالتصويت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية

2021/06/21 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / يستأنف مجلس النواب جلساته الاعتيادية يوم غد الثلاثاء بالتصويت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ومشروعين اخرين.وستتضمن الجلسة كذلك التصويت على مقترحين لقانونين اخرين ، و القراءة الاولى لاربعة تشريعات اخرى وقراءة مقترح قانون جديد./انتهى3

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