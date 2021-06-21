2021/06/21 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعتقلت القوات الامنية ٨ مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم باكستانيون لا يحملون جواز السفر أو مستمسكات ثبوتية ومصادرة اسلحة متنوعة في شمالي البصرة .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان " ان قوات امنية مشتركة تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق شمالي محافظة البصرة.مشيرا الى ان شرطة محافظة البصرة أطاحت بأخطر عصابة كانت تمارس عمليات القتل والسطو المسلح وسرقة المحال التجارية في البصرة وبقية المحافظات .واوضح أن القيادة قامت بتعزيز التواجد الأمني في منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت لما لهو من أهمية اقتصادية كبيرة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 8 مطلوبين بينهم 3 باكستانيين لا يحملون جوازات سفر ومصادرة اسلحة متنوعة في شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 8 مطلوبين بينهم 3 باكستانيين لا يحملون جوازات سفر ومصادرة اسلحة متنوعة في شمالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).