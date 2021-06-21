قتلى وإصابات بحادث قطار في القاهرة

2021/06/21 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، وقوع قتلى وإصابات فى حادث دهس قطار لحافلتي ركاب.وقالت مصادر طبية مصرية بحسب “سكاي نيوز عربية”، إن “اربعة اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 26 في حادث دهس قطار لحافلتين نقل عمال بحلوان جنوبي القاهرة”.

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