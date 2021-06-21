بغداد وستوكهولم تتفقان على تعزيز التعاون الأمني وتسهيل عودة العراقيين طوعا

2021/06/21 | 21:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيرته السويدية ان ليندي، القضايا الدوليَّة والإقليميّة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الشؤون الخارجيَّة لوزراء خارجيَّة دول الاتحاد الأوروبيّ.

وتطرق الوزيران إلى آخر التطورات على المستوى السياسيّ في العراق والإعداد للانتخابات المقبلة، والإصلاحات الاقتصادية، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون السياسيّ والأمنيّ بين البلدين.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، اتفق الجانبان على زيادة التنسيق المشترك وتسهيل عودة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق.

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