2021/06/21 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت المحكمة اللبنانية، اليوم الاثنين، فتح التحقيق مرة أخرى مع الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم غدا، وذلك في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.وكشفت رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدا..



فتح التحقيق مع نانسي عجرم وزوجها في قضية مقتل الشاب السوري المركز الخبري الوطني.

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