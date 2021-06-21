2021/06/21 | 21:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بعث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاثنين، برسالة تهنئة الى الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي. وذكر العبادي في رسالته، التي اطلع عليها “النور نيوز” أتقدم إلى فخامتكم بالتهنئة والتبريك لانتخابكم رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية، وأتمنى لكم وللشعب الإيراني الشقيق التقدم والإزدهار”. واضاف البيان “كلي أمل أن تشهد العلاقات العراقية الإيرانية بعهدكم المزيد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حيدر العبادي يبعث برسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيدر العبادي يبعث برسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيدر العبادي يبعث برسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).