الدوري الممتاز:الزوراء يهزم الديوانية في عقر داره.. والقاسم يفوز على أمانة بغداد

2021/06/21 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد فريق الزوراء من ملعب الديوانية

بالعلامة الكاملة، بعد تحقيقه الفوز

على أهل الدار بهدف نظيف، ضمن مباريات

الجولة الثانية والثلاثين لدوري الكرة

الممتاز.





وسجل هدف الزوراء، اللاعب منتظر محمد

بالدقيق

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