البيت الأبيض: مصر والعراق وفلسطين من بين دول ستتسلم 55 مليون جرعة لقاح كورونا

2021/06/21 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين قائمة

الدول التي ستتسلم 55 مليون جرعة من

اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، بعد أن

أعلنت الإدارة الأمريكية سابقا بشكل

مفصل عن خطط تسليم الدف

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