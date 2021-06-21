2021/06/21 | 21:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد على رغم مرور عدة أشهر على رفع سعر صرف الدولار، أما الدينار العراقي، إلا أن الأمر ما زالت من أبرز القضايا الخلافية، في الشارع العراقي، والتي تمس حياة المواطنين، ومداخيلهم الاقتصادية، خاصة وأن الأمر متعلق بأسعار السلع وقيمة الرواتب وغيره من المسائل الحياتية اليومية.وأدى قرار البنك المركزي العراقي تخفيض قيمة الدينار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المضاربون وسياسة البنك المركزي يربكان استقرار سعر الصرف “تقرير” first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المضاربون وسياسة البنك المركزي يربكان استقرار سعر الصرف “تقرير”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المضاربون وسياسة البنك المركزي يربكان استقرار سعر الصرف “تقرير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).