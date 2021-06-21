طوعيًا.. الهجرة تعلن عودة 960 نازحًا إلى مناطق سكناهم

2021/06/21 | 22:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة 960 نازحًا إلى مناطقهم الأصلية في الموصل وصلاح الدين طوعيًا.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "960 نازحًا بواقع 183 أسرة عادوا من مخيم الجدعة الخامس في محافظة نينوى ومن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين إلى مناطق سكناهم الأصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعًا".

وأضافت جابرو أنه "تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو 495 نازحًا بواقع 90 أسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطقهم الأصلية في مركز الموصل، إضافة إلى عودة 465 نازحًا بواقع 93 اسرة من عشيرة الرفيعات من منطقة سامراء إلى مناطقهم الأصلية في سيد غريب".

وأشارت جابرو إلى أن "عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم، مشيرة إلى "استمرار عودة الأسر النازحة طوعيًا".

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