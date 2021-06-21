استراليا توفر تمويلاً إضافياً لدعم أنشطة دائرة الأمم المتحدة بشان الألغام

2021/06/21 | 22:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بالمساهمة الإضافية البالغة قيمتها 3,000,000 مليون دولار استرالي (والتي تعادل حوالي 2,295,333 مليون دولار أمريكي) المقدمة من قبل الحكومة الاسترالية من أجل دعم جهود إعادة الإستقرار والجهود الإنسانية بشكلٍ أكبر من خلال الأعمال المتعلقة بالألغام في المناطق التي تمت استعادتها في العراق.وتعد هذه المساهمة جزءاً من دعم استراليا المستمر لمدة خمسة أعوام والبالغة قيمتها 21 مليون دولار استرالي (ما يعادل 11,574,143 مليون دولار أمريكي).

وقالت يونامي في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاثنين، لقد مضت أكثر من ثلاث سنوات على إعلان الحكومة العراقية النصر على مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إلا ان تواجدهم لا يزال ملموساً بالأخص من خلال الألاف من الذخائر المتفجرة التي خلفوها بعد هزيمتهم.



وتهدف هذه الأجهزة المتفجرة لإحداث الإصابات الجسيمة والتشويه وسلب أرواح المدنيين كوسيلة لزعزعة إستقرار البلد.

وفي هذا الخصوص، قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بتبني إستراتيجيتها من أجل الحرص على توفير أمثل دعم وبصورة مستدامة للحكومة العراقية، بالأخص من خلال التركيز على مساعدة الجهود الوطنية المستدامة والمتضمنة كلاً من السلطات والجهات المنفذة الوطنية.



وكجزءٍ من هذه الاستراتيجية، قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بإطلاق صيغة عمل جديدة مبنية على الشراكة إذ تجمع ما بين منظمات الاعمال المتعلقة بالألغام الدولية مع نظرائها المحليين، ممهدةً بهذا الطريق لحيازة وطنية وتأميم لاستجابة الأعمال المتعلقة بالألغام في العراق.

وبالإضافة لذلك، تقوم دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أيضاً بالسعي لتعميم النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص خلال كافة أنشطتها وقطاع الأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بشكلٍ عام.



وهذا يعني بأن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تشجع توظيف وتدريب النساء والرجال ذو الكفاءة من المجتمعات المتضررة من أجل تقديم إدارة مخاطر متفجرة وتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وبهذا يتم توفير فرص سبل المعيشة الأساسية للمجتمعات المستضعفة.

وقالت باولا غانلي، سفيرة استراليا إلى العراق: "إن الذخائر المتفجرة والمخلفات الحربية يشكلان مخاطر حماية مستمرة للمجتمعات العراقية ويعرقلان جهود التعافي من النزاع.“ كما وأضافت: "يسر استراليا ان تواصل شراكتها الطويلة الأمد مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال دعم السلطات المحلية وجهودها المهمة الهادفة لمساعدة المجتمعات المتأثرة بالصراع لكي تتعافى وتصمد في بيئةٍ آمنة ومستقرة.“

وقال بير لودهامر، مدير البرنامج الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق: "كانت استراليا ولاتزال داعماً ذو عزم للأعمال المتعلقة بالألغام منذ ان قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بالبدء في أنشطتها في العراق، إذ لعبوا دوراً محورياً في استمرارية هذا العمل المنقذ للأرواح في البلد.



إذ لا يقتصر هذا العمل على أنشطة إعادة التأهيل والإعمار فحسب، بل ويوفر فرص عمل للمجتمعات المتضررة وبهذا يساهم في إعادة الحيوية للاقتصاد المحلي وإنقاذ الأرواح في الوقت ذاته."

PUKmedia اعلام يونامي

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