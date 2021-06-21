انضمام القوات الساندة للوحدة 70 الى وزارة البيشمركة

2021/06/21 | 22:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الوحدة 70 اليوم الاثنين، في رسالة رسمية موجهة لوزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، الاستعداد لضم القوات الساندة الثانية المعروفة باسم "الوحدة 70" الى وزارة البيشمركة.

وقال السكرتير الصحفي لوزير البيشمركة ميران بكر في بيان، إن "وزير البيشمركة شورش اسماعيل اشاد بقرار عودة الوحدتين الساندتين (الاولى والثانية) وحدتي 70 و80 الى الوزارة"، موضحا أن "هذا امر ينمي عن عمق المسؤولية الوطنية والقومية لبناء قوة متوحدة عسكرية عصرية".

وطالب اسماعيل ، بأن "تكون الخطوات الاتية هو انضمام كافة القوات تحت مظلة وزارة البيشمركة".

واضاف البيان ان "خطوة عودة القوات الى وزارة البيشمركة جاء نتيجة تسريع عملية الاصلاح العسكري"، مؤكدا أن "توجيه مسيرة الاصلاح في وزارة البيشمركة سيكون مستمرا".

وقال، "بهذا الصدد اشاد سفير امريكا ماتيو تولر خلال اللقاء مع وزير البيشمركة اليوم الاثنين بهذه الخطوات، مشيرا الى ان الوضع الحالي والمستقبلي للمنطقة يستوجب وحدة صف وتوحيد قوة وطنية متينة للبيشمركة.

وبحسب البيان، اكد ماتيو تولر ان "تعاون وتنسيق امريكا مع وزارة البيشمركة سيكون مستمرا".

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