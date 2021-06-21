2021/06/21 | 22:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي.وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن “بارزاني هنأ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها باصوات الشعوب الايرانية”، متمنيا له النجاح وان “تشهد العلاقات بين ايران واقليم كوردستان المزيد من التقدم على اساس المصالح المشتركة”.واشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس إقليم كوردستان يهاتف “رئيسي” ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس إقليم كوردستان يهاتف “رئيسي” ويهنئه بفوزه في الانتخابات الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).