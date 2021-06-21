القبض على اثنين من تجار المخدرات جنوبي البصرة

2021/06/21 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوة مشتركة القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة جنوبي البصرة .وذكر مصدر في قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان قوة من قسم استخبارات القيادة ومفرزة من شعبة مكافحة مخدرات مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة ومفرزة مـن جهاز المخابرات العراقي في البصرة تمكنت من القبض على تاجرين للمخدرات في منطقة حمدان بقضاء ابي الخصيب " وبحوزتهما كيلوغراما من مادة الحشيشة المخدرة ./انتهى

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