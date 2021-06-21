بالصور… المئات من المواطنين في العمارة يشاركون بمراسم التشييع الرمزي للشهيد الصدر ونجليه

2021/06/21 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شارك المئات من المواطنين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، اليوم، بمراسم التشييع الرمزي للشهيد الصدر ونجليه بذكرى استشهادهم.وحمل المشاركون النعوش الرمزية في مسيرة حاشدة انطلقت في شوارع مدينة العمارة./انتهى

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