2021/06/21 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية كهرباء واسط، اليوم الاثنين، إعادة التيار الكهربائي للمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم “إعادة محطة الزبيدية إلى العمل بعد إصلاح الخلل الفني.وفي وقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اصلاح الخلل ..



عودة الكهرباء لمحافظة واسط المركز الخبري الوطني.

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