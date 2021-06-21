نائب: المشاريع في ديالى عشوائية وبساتين مهددة بالزوال

2021/06/21 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية، فرات التميمي، اليوم الاثنين، مشاريع ديالى بـ”العشوائية، فيما حذر من زوال البساتين في المحافظة.

وقال التميمي في تصريح صحفي، ان” قضاء المقدادية تعاني من غياب قائمقام او رئيس وحدة ادارية لاكثر من ثلاث سنوات للاشراف على ادارة المشاريع بالاضافة الى غياب مدير ناحية ابو صيدا ومشاكل عانت منها، ونعتقد ان مطالب المتظاهرين من اهالي المقدادية محقة مطالبة بالخدمات”.

واشار التميمي الى ان” هناك نواحي كثيرة بالمقدادية تعاني من نقص في الخدمات وعدم موجود مشاريع ضمن تخطيط ستراتيجي ولا توجد سوى مشاريع عشوائية ركزت اغلبها على التبليط في القرى”، مبينا “كما تعاني قضاء بلد روز ايضاً من احالة قائمقام السابق الى التقاعد لبوغه السن القانوني وكان هناك ترشيح من المحافظة لكن مجلس الوزراء والامانة العامة متلئكة في اصدار الامر الديواني لاشغال المنصب”.

وتابع ان “ناحية مندلي وهي من النواحي القديمة تعاني من غياب لرئيس الوحدة الادارية ومدير الناحية لاكثر من سنتين عدم اشغال هذه المناصب من قبل مجلس الوزراء يؤثر سلبا على مستوى الخدمات وتلكؤ المشاريع ونجهل الاسباب”.

واكد التميمي ان “السدود في قضاء المقدادية ونواحيه فيها مشاكل فنية والبساتين مهددة بالجفاف والزوال في ظل غياب المياه وعدم قدرة وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية على تأمين مياه الشرب بالاضافة الى فقدان مساحات كبيرة من البساتين”.

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