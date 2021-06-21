2021/06/21 | 22:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح لوزيرة الخاريجة الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، حول نظرة بلادها عن الحلول المطروحة لحل نزاع الصحراء الغربية، جدلا بين المتابعين للملف في المغرب كما الجزائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحراء الغربية.. تصريحات إسبانية تثير الجدل في المغرب والجزائر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحراء الغربية.. تصريحات إسبانية تثير الجدل في المغرب والجزائر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).