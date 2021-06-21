الشرطة الاتحادية تنظم حملة ’إسقاء’ لمناطق تعاني شح المياه شرقي بغداد (صور)

2021/06/21 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظمت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاثنين، حملة إسقاء كبرى لمناطق شرقي العاصمة بغداد.

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وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، انه "تلبية لمناشدات الاهالي محلة 769 في"حي الرئاسة " شرقي العاصمة بغداد والتي تعاني من شحة كبيرة في المياه ، وبتوجيه من قائد قوات الشرطة الاتحادية، انطلقت هذا اليوم حملة اسقاء كبرى نظمها اللواء الاول في الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالتنسيق والتعاون مع المديريات الاختصاصية لمقر القيادة لايصال الماء الصالح للشرب الى اهالي هذه المناطق".

وبحسب البيان ان "هذه ليست الحملة الاولى التي تنظمها قيادة الشرطة الاتحادية وانما سبقتها العديد من الحملات والتي كانت تهدف جميعا الى تقديم الدعم الخدمي والانساني للمواطن الكريم من خلال تسخير كل الامكانات والجهد البشري والالي".

وختم البيان ان "هذه الحملة لاقت تقديرا وثناءاً من اهالي المنطقة اللذين قدموا شكرهم وامتنانهم للقوات الامنية في وزارة الداخلية ودورها الانساني الذين تضطلع به إضافة الى واجبها الامني في حفظ امن واستقرار البلاد".

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