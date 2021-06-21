2021/06/21 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، علاء الربيعي، اليوم الاثنين، أن عقود شركات هاتف النقال لديها سلطة على تمرير اي عمل ترغب به، وبعض المسؤولين في الهيئة متواطئين مع اصحاب الشركات.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية تتحدث عن هيمنة شركات الهاتف النقال على قطاع الاتصالات المركز الخبري الوطني.

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