ندوة لشيرزاد حسن عن دور وتاثير الادب

2021/06/21 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اتحاد الكتاب الكورد - فرع السليمانية اليوم الاثنين، ندوة للكاتب والمثقف الكوردي شيرزاد حسن تحت عنوان (في دور الادب).

واقيمت الندوة في قاعة اتحاد الكتاب الكورد في مدينة السليمانية .

وتحدث الكاتب شيرزاد حسن عن الادب والادباء في الغرب بشكل عام وتاثيره والخدمة التي قدمها الادب على مدى التاريخ على صعيد الانسانية.

وجرت خلال الندوة ازاحة الستار عن تمثال صغير بابا طاهر الهمداني اهدتها مجموعة لور لاتحاد الكتاب الكورد.

PUKmedia فينوس توفيق

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