إعلان غريب يثير سخرية في الصين وهذا محتواه

2021/06/21 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أثارت حملة إعلانية تهدف إلى حث النساء الصينيات على إنجاب المزيد من الأطفال سخرية واسعة النطاق؛ لأن جميع أبطالها من الرجال وجاءت هذه الحملة الإعلانية التلفزيونية بعد أسابيع من تخفيف بكين سياستها المتعلقة بالولادة وسماحها لجميع الأزواج الصينيين بإنجاب ثلاثة أطفال للتغلب على انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان في البلاد.

صحيفة The Times البريطانية قالت إن الإعلان يصور ثمانية آباء يروجون لمزايا إنجاب الأطفال، ومن ضمنهم مدرس وسائق سيارة أجرة تعهَّد بمشاركة زوجته أعباء تربية الطفل، وفي الإعلان، لا يعتبر كاي قانغ، وهو طبيب يبلغ من العمر 40 عاماً، تقدُّم سن الآباء مشكلة.



وقال: "سنركض في الصباح، ونتناول طعاماً مغذياً، وسننجب طفلاً سليماً معافى".

ويقول وانغ شو، وهو مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 32 عاماً، إن إنجاب طفل ثالث سيوفر فرصة ممتازة لزوجته لتغيير وظيفتها، فيما قال هو دابنغ، وهو مدير يبلغ من العمر 51 عاماً في شركة مملوكة للدولة، إنه سيترك وظيفته حتى يتمكن من إعالة أبنائه بشكل أفضل.

وتعرّض الإعلان بعد عرضه لسخرية واسعة النطاق لفشله في تضمين أصوات الأمهات وتقديمه نصائح غير واقعية.

كتبت المدوِّنة الصينية تشو هانشين: "يا لها من فكرة مبتكرة لتجاهل وجود الأمهات تماماً".



وأضافت يي هينغ، كاتبة مقالات الرأي في قضايا النوع الاجتماعي: "أخيراً، أصبح بإمكان الرجال الإنجاب".

انخفاض كبير في المواليد في الصين

في وقت سابق قالت وسائل إعلام صينية، إن بكين قررت السماح للأزواج بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، وذلك في أحدث تخفيف لقوانينها المتعلقة بتنظيم الأسرة، وذلك منذ نهاية "سياسة الطفل الواحد" في عام 2013.

وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ذكرت أن التغيير تمت الموافقة عليه خلال اجتماع للمكتب السياسي ترأسه الرئيس شي جين بينغ.

تأتي هذه الخطوة بعد انخفاض كبير في المواليد في أكثر دول العالم سكاناً، حيث يهدف هذا القرار "إلى تحسين التركيبة السكانية في الصين والاستجابة بفاعلية لمشكلة الشيخوخة في البلاد"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

يذكر أن سياسة الطفل الواحد كانت جزءاً من برنامج الصين الواسع للسيطرة على السكان، والذي تم تنفيذه عام 1980، مع نظام غرامات للمخالفين إلى جانب عمليات إجهاض قسري.

لكن في نوفمبر 2013، بدأت الصين تدرك تبعات هذا القرار، فأعلنت بكين تخفيفاً جزئياً للسياسة يسمح لبعض الأزواج بإنجاب طفلين.



أما في عام 2015، فتم إجراء مزيد من التسهيلات، مما فتح الباب أمام جميع الأزواج بإنجاب ما يصل إلى طفلين.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أظهر التعداد السكاني في الصين الذي يُجرى مرة كل عقد أن عدد السكان ينمو بأبطأ معدل منذ بدء عملية جمع البيانات في الخمسينيات من القرن الماضي، فقد أظهرت البيانات أن معدل الخصوبة يبلغ 1.3 طفل لكل امرأة لعام 2020 وحده.

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