مجددا.. حادث قطار دامٍ يوقع ضحايا وعشرات المصابين في مصر

2021/06/21 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

لقيت 4 عاملات مصرعهن وأصيب 26 شخصا بحادث اصطدام قطار وحافلة كانت تقل عاملات مصنع للملابس في منطقة كفر العلو بحلوان.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وأعلن مصدر مطلع في هيئة السكة الحديد، عن وقوع حادث تصادم قطار بضائع بحافلة نقل جماعي منذ قليل في كفر العلو بحلوان.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث، وستشكل لجنة فنية من الهيئة لإرسالها إلى مقر الحادث للوقوف على كافة الأسباب والتفاصيل.

وقال مصدر مطلع، إن جميع الوفيات والمصابات من النساء وبينهن جثتان مجهولتان، وهن عاملات في مصنع للملابس.

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