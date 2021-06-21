استقرار أسعار النفط مع تنامي الطلب الصيفي

2021/06/21 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، دون تغيير يذكر مع تنامي الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية بنصف الكرة الشمالي، وسط تأهب المتعاملين لعودة إمدادات الخام الإيرانية.وانخفض خام برنت تسليم آب 24 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.27 دولارا للبرميل.ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم تموز 17 سنتا أو 0.2 …

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