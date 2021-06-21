بالصور..الشرطة الاتحادية تنظم حملة ’إسقاء’ لمناطق تعاني شح المياه شرقي بغداد

2021/06/21 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نظمت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاثنين، حملة إسقاء كبرى لمناطق شرقي العاصمة بغداد. وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تلبية لمناشدات الاهالي محلة 769 في”حي الرئاسة ” شرقي العاصمة بغداد والتي تعاني من شحة كبيرة في المياه ، وبتوجيه من قائد قوات الشرطة الاتحادية، انطلقت هذا …

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