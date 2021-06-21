2021/06/21 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت وزارة الصحة والسكان المصري، مساء الاثنين، عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان جنوبي القاهرة.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



قطار يدهس حافلة ويخلف قتلى وجرحى first appeared on النور نيوز.

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