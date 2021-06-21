الشرطة والنفط يكتفيان بالتعادل

2021/06/21 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تقاسم فريقا الشرطة والنفط نتيجة مباراتهما التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 32 من الدوري الممتاز بعد أن انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.وتقاسم الفريقان اشواط المباراة في الأداء والنتيجة حيث تقدم الشرطة في الشوط الأول بواسطة المدافع كرار عامر في الدقيقة 41 وانتهى الشوط الأول لمصلحة الشرطة بهدف دون رد.وفي الشوط الثاني عاد النفط ايضا بواسطة مدافعه رعد فنر في الدقيقة 73 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 62 في المركز الثاني فيما رفع النفط رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس./انتهى

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