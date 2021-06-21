2021/06/21 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت قوة استخبارية القبض على ثلاثة اشخاص تسللوا من سوريا باتجاه الأراضي العراقية غرب نينوى.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه: وفقاً لمعلومات استخبارية ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم التاكد من وجود حالة تسلل لاشخاص قادمين من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية.واضافت : ان قوة استخبارية نصبت كمينا محكما للمتسللين فور اجتيازهم الحدود حيث تمكنت من القبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة.واوضحت انه تبين انهم عائلة مكونة من إمرأة وطفليها يحملون جنسية عربية ، وتم تسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا./انتهى3

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