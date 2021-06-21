شباب العراق يخسرون أمام جزر القمر برباعية في كأس العرب

2021/06/21 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خسر منتخب الشباب العراقي بكرة القدم، 3-4 أمام جزر القمر في إنطلاق مشواره ببطولة كأس العرب للمنتخبات دون 20 سنة.

وسجل للعراق نصر سلام وعبد الرزاق قاسم وعبد القادر ايوب.

فيما سجل لمنتخب جزر القمر اسمان ادريس ومحمود عادل وفهد ياسين ومحمود عادل.

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