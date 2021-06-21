2021/06/21 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، بـ"عودة السفير الروسي" إلى واشنطن، مؤكدا أن السفير الأميركي، جون سوليفان، سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع.

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