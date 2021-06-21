الدائرة الإعلامية تعلن توقيت وجدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد

2021/06/21 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الاثنين، موعد وجدول اعمال جلسة يوم غد الثلاثاء.

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وذكرت الدائرة في بيان،تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، ان "جلسة يوم غد الثلاثاء ٢٢٦٢٠٢١ ستكون في الساعة الثالثة بعد الظهر".

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