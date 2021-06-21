2021/06/21 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الدائرة الاعلامية البرلمانية، اليوم الاثنين، ساعة انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة غداً الثلاثاء.وقالت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر”.وكشفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يحدد توقيت جلسة الغد المركز الخبري الوطني.

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