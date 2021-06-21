2021/06/21 | 23:04 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أردوغان: حلف الناتو بدون تركيا سينهار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 23:04.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: حلف الناتو بدون تركيا سينهار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: حلف الناتو بدون تركيا سينهار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: حلف الناتو بدون تركيا سينهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).