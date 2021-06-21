بيان من الاتحاد الاوروبي بشأن الانتخابات العراقية المقبلة

2021/06/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

خلال مجلس الشؤون الخارجية اليوم في لوكسمبورغ ، كرر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والشؤون الامنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل لوزير الخارجية فؤاد حسين دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في الانتخابات المقبلة في 10 أكتوبر، وأعلن أنه بناءً على دعوة من السلطات العراقية، قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبة الانتخابات. ويؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد دعمه للحكومة العراقية في جهودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يملكها ويقودها العراقيون، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.

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