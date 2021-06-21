"شهرياً وبانتظام".. أزمة رواتب كردستان توشك على النهاية وهذه التفاصيل

2021/06/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، اليوم الاثنين، تخصيص الأموال المرسلة من بغداد لدفعها للديون التي بذمة حكومة الإقليم، فيما لفت الى أن الخطوة الأولى للتعامل مع تلك الاموال ستكون توزيع رواتب الموظفين وبشكل دوري ومنتظم كل 30 يوماً.

وقال علي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "حتى الآن نحن بانتظار وصول الأموال المرسلة من الحكومة الاتحادية بعد تدقيق البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية، وبعدها ستتم مناقشة مصير تلك الأموال". وأضاف، أن "الأموال التي بذمة حكومة الإقليم كديون تم اقتراضها من آجل توزيع رواتب الموظفين في أزمة كورونا التي انخفضت عائداتنا المالية إلى أدنى مستوياتها".وأشار إلى أن "الخطوة الأولى لحكومة الإقليم ستكون توزيع رواتب الموظفين وبشكل دوري ومنتظم كل 30 يوما، ولكن بنفس الوقت هناك التزامات وأخرى ومشاريع خدمية حياة المواطنين لايمكن إيقافها وهي تحتاج لأموال وتخصيصات مالية وواجب على الحكومة تسديدها للشركات والمقاولين". وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت عن مصادر قولها بإن حكومة الإقليم ستخصص الأموال المرسلة من بغداد لتسديدها للشركات الدائنة ولن تدفعها كرواتب للموظفين.

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