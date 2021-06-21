الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تحدد ساعة انعقاد جلسة الغد

2021/06/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، توقيت عقد جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الدائرة في بيان ان "جلسة مجلس النواب ستكون يوم غد الثلاثاء في الساعة الثالثة بعد الظهر".

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