مركز الإعلام الرقمي : حملة جديدة لمنصة تويتر على الجيوش الالكترونية

2021/06/21 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شدد مركز الإعلام الرقمي DMC على ضرورة قيام مستخدمي تويتر تاكيد حساباتهم على منصة تويتر قبل ان يتم حذف الحساب من جانب الشركة .واوضح المركز في بيان ان : على المستخدمين ان يضعوا رقم هاتفهم في حساباتهم او تأكيد رقمهم السري والا سيختفي الحساب.وبين ان : شركة تويتر سوف تشن حملة ضد الحسابات الوهمية خصوصا التي لايوجد فيها رقم هاتف او بريد الكتروني .واكد المركز انه : سيظهر للمستخدمين تنبيهات من شركة تويتر تطالبهم بتأكيد رقمهم السري او رقم هاتفهم الجوال، ويجب الاستجابة لهذا الطلب والا سيتم حذف الحساب./انتهى3

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