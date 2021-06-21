الإعلام الرقمي يكشف عن حملة جديدة لتويتر على “الجيوش الالكترونية”

2021/06/21 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشف مركز الإعلام الرقمي، الاثنين، عن حملة جديدة لموقع “تويتر” على “الجيوش الالكترونية”.وأكد المركز في بيان، “ضرورة قيام مستخدمي تويتر بتاكيد حساباتهم على منصة تويتر قبل ان يتم حذف الحساب من جانب الشركة”.واوضح المركز أن “على المستخدمين ان يضعوا رقم هاتفهم في حساباتهم او تأكيد رقمهم السري والا سيختفي الحساب”، …

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