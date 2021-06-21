مجلس النواب يحدد ساعة انعقاد جلسته يوم غد

2021/06/21 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، توقيت عقد جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء.وقالت الدائرة في بيان ان “جلسة مجلس النواب ستكون يوم غد الثلاثاء في الساعة الثالثة بعد الظهر”.

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