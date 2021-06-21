الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في مدينة الصدر شرقي بغداد

2021/06/21 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق اندلع في خزانات للوقود في مدينة الصدر شرقي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل عدد من خزانات وقود الگاز والبانزين داخل مرأب أهلي في منطقة الأورفلي مقابل معمل السكائر في …

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