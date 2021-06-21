الحلبوسي والوفد النيابي يصل إلى باريس

2021/06/21 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابية الى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.وذكرت المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية".وفي وقت سابق من اليوم، توجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى العاصمة الفرنسية باريس.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي، غادر اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية".وأضاف البيان، أن "الزيارة تتضمن لقاء رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي، ورئيس مجلس الشيوخ، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين".

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