"عاملان ثابتان لن يتغيرا".. البنتاغون يوضح آلية الانسحاب الأميركي من أفغانستان

2021/06/21 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، إن الانسحاب من أفغانستان يسير بحسب ما هو مخطط له لكنه أكد أن وزير الدفاع، لويد أوستن، و القادة العسكريين يبحثون بشكل متواصل التغيرات على الأرض و التي قد تفرض تعديلات في جدول الانسحاب لضمان انسحاب آمن و منظم .

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